قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي وميدياما الغاني، فى أولى مبارياته بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم.

قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

وتنقل قناة تايم سبورتس الأرضية مباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا، في ظل حصولها على حقوق بث المباريات الخاصة بالمنتخب والفرق المصرية التي تقام داخل مصر في مختلف البطولات.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي، بينما تكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، و7 مساء بتوقيت جرينتش.

من هو حكم مباراة الأهلي وميدياما اليوم؟

وحددت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، وهو بوبو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي، وأمادو بيلي جيس أمادو، والحكم الرابع إبراهيما كيتا.