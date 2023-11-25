محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك في 15 شارعا بمدينة القوصية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأكثر من 15 شارعا وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية، والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف، في إطار الخطة الشاملة التي تنتهجها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إحداث نقلة نوعية بها.

تطوير وتجميل الشوارع

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

نجاح تجربة بلاط الإنترلوك

ولفت إلى أن تجربة تركيب بلاط الإنترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها، موجهًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه جار بدء الأعمال بأكثر من 15 شارعا وحارة بمدينة القوصية بتفرعات شارع مهران سيلم وشارع مسجد عوض بهجات وتفرعات شارع الجناين بمدينة القوصية، وهي عبارة عن شوارع يقل عرضها عن 6 أمتار، وذلك لتحقيق سهولة التحرك بها.

وأشار إلى أنه كلف مصطفى عرابي نائب رئيس المركز، بالإشراف على الأعمال مع المهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق، حتى يتم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بهذه الشوارع، منوها إلى إنه تم الانتهاء من 25 شارعا وحارة بمنطقة عمر والسينما وتفرعات شارع صلاح سالم وشارع الوحدة العربية وتفرعات شارع الجناين وشارع العاشر من رمضان.