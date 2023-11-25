أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا يوضح التسهيلات المقدمة للمشاركة في الانتخابات

حثَّ عادل بولس، أحد ممثلي الجالية المصرية في كندا، المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى خلال أيام، للوقوف بجانب القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن تعداد الجالية في كندا 450 ألف مصري من الشرق للغرب، والمدن التي يوجد فيها تجمع للمصريين، تورونتو ثم مونتريال.

توجد في كندا سفارة وقنصلية

وأوضح بولس خلال مداخلة هاتفية باستخدام zoom، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه توجد في كندا سفارة وقنصلية، والاثنتان تجريان تجهيزات على أعلى مستوى لاستعداد في المشاركة في الانتخابات الرئاسية لجمع أكبر عدد في التصويت.

التجهيزات والاستعدادات في أكبر المدن بدولة كندا

ولفت أحد ممثلي الجالية المصرية بكندا إلى أن التجهيزات والاستعدادت في أكبر المدن بدولة كندا التي يوجد بها أكبر عدد من المواطنين المصريين مع أكثر من جهة بتوافر أتوبيسات لنقل المواطنين المصريين إلى لجانهم بالقنصلية أو السفارة لكي يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.