«حماية المستهلك» بسوهاج يكشف عن طريقة لتجديد ضمان الأجهزة الكهربائية

كشفت وحدة حماية المستهلك في محافظة سوهاج، عن طريق لتجديد ضمان الأجهزة الكهربائية، وذلك عبر مبادراتها لتوعوية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم أثناء البيع والشراء، والتعريف بالمصطلحات الاستهلاكية.

وقالت سحر حامد عجاج، رئيس حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، لـ«الوطن»، إنه عند شراء جهاز كهربائي جديد، وعدم استعماله لفترة تتجاوز موعد الضمان، يعتقد المستهلك ان فترة ضمان الجهاز انتهت قبل استخدامة وخسر حقوقه بها.

طرق تجديد ضمان الأجهزة الكهربائية

وأضافت «عجاج»، أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يمكن تجديد ضمان الأجهزة الكهربائية منذ بداية فترة الاستخدام، موضحة أن الأجهزة الكهربائية لها تاريخ إنتاج مدون عليها، وتُحسب قانونيا فترة الضمان من تاريخ التصنيع، ويضاف لها مدة وجود الأجهزة الكهربائية لدى التاجر وكذلك مدة وجودها لدى المستهلك.

وذكرت، أنه ضمانا لحق المستهلك في فترة الضمان، يمكن عقب الشراء التوجه مباشرة إلى وحدة حماية المستهلك التابع لها، سواء في المحافظة أو المركز، ليتم التواصل مع الشركة المصنعة بواسطة حماية المستهلك والحصول على قانونية التاريخ الحالي من الشركة، وهو تاريخ تركيب الجهاز، وبداية استخدامه الفعلية.

نصائح عند شراء الأجهزة الكهربائية

وناشدت مدير حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج المواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية اختيار المصنعة حديثا، ولم يمر على تصنيعها سوى شهور، فضلا عن عدم تخزين الأجهزة الكهربائية سنوات عديدة دون استخدام.