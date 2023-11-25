«حماة الوطن» بكفر الشيخ يُنظم مؤتمر حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الآلاف من أهالي المحافظة والبرلس وبلطيم.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وهيام الطباخ، عضو اللجنة الرئيسية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، وعضو مجلس النواب، ومحمد نجم، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والشيخ أشرف الطربيني، ممثل الأزهر، والدكتور سعد شرف، أمين عام الحزب بالبرلس، وهشام الريس، المتحدث الإعلامي لحزب حماة وطن، ومحمد الإسكندراني، أمين أمانة التواصل الشعبي والجماهيري.

«الأجرود»: جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسي نحن معك يا ريس لنكمل الإنجازات

وتحدث المستشار محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة وطن بمحافظة كفر الشيخ، قائلاً: «جئنا اليوم لنقول للرئيس السيسي نحن معاك يا ريس لنكمل الإنجازات التى تحققت، إننا لم نسمع عن إنشاء قناة السويس الجديدة إلا بعد بدء إنشائها، فلا يعلن عن إقامة المشروعات إلاً بعد اتخاذ إجراءات على الأرض، وما زادنا فخراً موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، من موقف القضية الفلسطينية والحرب على غزة، فهو موقف قائد حكيم لا يقبل التفاوض ولا يقبل أنّ يفرط فى شبر واحد من أرض مصر، ونقول للرئيس نحن جميعاً حزب حماة وطن، وكل أهالى كفر الشيخ ومصر جميعاً وفى المحافظة رجالها ونساؤها وشبابها، كلنا خلف الرئيس السيسي».

أكدت هيام الطباخ، عضو اللجنة الرئيسية للمرشح عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، أنّ المرشح عبد الفتاح السيسي، أتاح للمرأة مكانة متميزة، فأصبحت بنسبة 27% بمجلس النواب، و13% بمجلس الشيوخ، وتقلدت العديد من المناصب، كما أنّه خصص عام لذوى الهمم، ونالوا مكانة وحقوق، لم تكُن من قبل، إضافة منح للشباب وفرص متعددة لم تكُن من قبل، فضلاً عن مبادرة حياة كريمة التى غيرت الحياة بقرى محافظات الجمهورية.

«الإسكندرانى»: الانتخابات الرئاسية ستشهد ملحمة وطنية بين كل القوى السياسية

وأوضح محمد الإسكندراني، أمين أمانة التواصل الشعبي والجماهيري بحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مفتاح بناء الوطن الولاء والانتماء ومفتاح بناء الإنسان هو الضمير، وإنّ مفتاح بناء الدولة هو التنسيق والترابط والتشبيك بين كل القوى الوطنية، مشيراً إلى أنّ الانتخابات الرئاسية ستشهد ملحمة وطنية بين كل القوى السياسية، وأنّ شباب مصر قادر على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.

وذكر هشام الريس، المتحدث الإعلامي لحزب حماة وطن، أنّ الحزب يؤيد ويبارك ويدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مطالباً كل الشعب المصري، عامةً، وأهالي كفر الشيخ خاصةً، الخروج أيام 10و11و12 ديسمبر المقبل، كي يثبتوا للعالم كله إرادة الشعب لاختيار الرئيس المناسب عبد الفتاح السيسي، معدداً أسباب اختيار الحزب، مرشحاً لرئاسة الجمهورية.