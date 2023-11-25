رفع 181 طن قمامة ومخلفات البناء في حملة بفايد والإسماعيلية 

نجحت جهود الوحدات المحلية في الإسماعيلية على مدار اليوم، في رفع كميات كبيرة من القمامة ومخلفات البناء بالتزامن مع حملة أطلقتها المحافظة طوال شهر نوفمبر الجاري.

رفع 153 طن من القمامة في فايد

ونجحت إدارة تحسين البيئة في الإسماعيلية في رفع 153 طن من القمامة في مدينة فايد وقرى سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، هويس سرابيوم، وكسفريت، فيما نجح قسم الكهرباء بصيانة أعمدة الإنارة وتركيب 3 كشافات إنارة في قرية كسفريت.

رفع 128 طن من المخلفات بحي اول الإسماعيلية

ونجحت جهود حي أول الإسماعيلية في تفريغ صناديق القمامة، وإزالة المخلفات ونواتج قص الأشجار وكنس ورفع الأتربة بحمولة تقدر بـ 128 طن.

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة تضمنت مناطق الجامعة القديمة وحي الأسرة وحي الإسراء والمحطة الجديدة، وشارع سوريا وطريق البلاچات وشارع محمد علي وميدان الملك فهد ومنطقة البهتيني وطريق أم كلثوم وكباري تحيا مصر والسبع بنات من الاتجاهين.

وفي مركز القنطرة شرق، أعلنت المحافظة رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية بشوارع التحرير والاستقلال والجيش والثورة وأسيوط والعريش وسوق الأربعاء.