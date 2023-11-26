أهالي قرية ببني سويف ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد أهالي قرية بني سليمان الشرقية شرق النيل في بني سويف، مساء اليوم، مؤتمرا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كلمات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في بني سويف

بدأ المؤتمر الذي عُقد بقاعة تنمية المجتمع المحلي بقرية بني سليمان في مركز بني سويف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات للحضور، التي جاءت لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد يوسف شعبان الجميل، رئيس منطقة بني سويف للكرة الطائرة، خلال كلمته أهمية المشاركة في الانتخابات، والخروج للتصويت بكثافة لرد الجميل إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لما قدمه من إنجازات كبرى للدولة المصرية على كل الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا.

إنجازات كبرى للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ خارجيًا علي سيادة الدولة المصرية بين الشعوب، وداخليًا حقق تنمية علي كافة المستويات سياسياً واقتصادياً واجتماعيًا وتعليميًا وصحيًا منها : مشروع حياة كريمة، وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، ومبادرات الصحة، وإنشاء شبكات طرق.

وأكد أهالي القرية الخروج للتصويت لإرسال صورة حضارية عن عظمة الشعب المصري الذي يقرر مصيره ويختار مرشحة، كما تضمن المؤتمر الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأحد شهداء قرية بني سليمان الشرقية في معركة الدولة المصرية على الإرهاب.