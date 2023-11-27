مميزات بدائل الوقود المصنعة بالتكنولوجيا الحيوية.. أقل ضررا على البيئة

قال الدكتور عمرو العولمري المدير التنفيذي لحاضنة بنها للتكنولوجيا الحيوية، إنّ تقنيات التكنولوجيا الحيوية هي استخدام الكائنات الحية أو مكوناتها، لتصنيع منتجات أو تحسين العمليات، مشيرًا إلى أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الحيوية في العديد من الصناعات، بما في ذلك تصنيع بدائل الوقود.

وأوضح مدير حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك العديد من أنواع بدائل الوقود التي يمكن تصنيعها باستخدام التكنولوجيا الحيوية، كالتالي:

الإيثانول

ينتج عن طريق تخمير السكريات أو النشويات، ويُستخدم كوقود للسيارات، أو كمواد خام لإنتاج البلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى.

الديزل الحيوي

ينتج الديزل الحيوي عن طريق تحويل الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية إلى وقود سائل، ويمكن استخدامه كوقود للسيارات والطائرات والسفن.

الهيدروجين

يُنتج عن طريق تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين، ويمكن استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات.

مزايا بدائل الوقود من التكنولوجيا الحيوية

وأوضح مدير حاضنة جامعة بنها، أنّ بدائل الوقود التي تُصنع باستخدام التكنولوجيا الحيوية، تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بالوقود الأحفوري، كالتالي:

- أكثر استدامة، حيث يمكن إنتاجها من مصادر متجددة مثل النباتات والحيوانات.

- أقل تلويثًا، حيث لا تنتج نفس مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل الوقود الأحفوري.

- أكثر أمانًا، إذ لا تحتوي على نفس مستويات الملوثات الضارة مثل الوقود الأحفوري.