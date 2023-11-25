أسيرة فلسطينية محررة: المعاملة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي قاسية

قالت رغد نشأت صلاح الفني، الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إنها اعتقلت في شهر أكتوبر عام 2022، وكان اعتقالا إداريا دون أي تهمة واعتقال احترازي بالدرجة الأولى، لافتة إلى أن هناك قسما واحدا فقط للفتيات بسجن الدامون والجميع كان في سجن واحد وأغلبيتنا كنا في غرفة واحدة.

المعاملة كانت سيئة وقاسية

وأوضحت رغد نشأت صلاح الفني، خلال مداخلة هاتفية من طولكرم عبر برنامج مساء «dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، التي تقدمه شيرين عفت، أن المعاملة كانت سيئة وقاسية، وخضنا معارك وإضرابا بسجون الاحتلال، قائلة: «بسبب الحرب اللي إحنا ما كنا جزء منها أصلا، وفرحتي كانت متوقعة على الأسيرات التي تركناهم خلفنا، ولكن الأهم أن شفت شعبي والناس بالشارع الذي أسكن فيه وأهلي وأخواتي».

توجه رسالة واحدة

وأشارت رغد نشأت صلاح الفني إلى أنها توجه رسالة واحدة التي تكررها منذ أمس لليوم، أننا من حقنا ننتفض، ومن حقنا نفرح بحريتنا التي ليس لها مقابل إلا الحرية ذاتها لكن بالمقابل نراعي شعور أهلنا بالقطاع والأمور الصعبة التي مرت عليهم، خلال الـ50 يومًا الماضيين.