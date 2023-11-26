وكيل صحة سوهاج يحيل مسؤولي مكافحة العدوى بمركز ساقلتة الحضري للتحقيق

أحال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج فريق مكافحة العدوى، ومسئولي النظافة بالمركز الحضري بمدينة ساقلتة للتحقيق، وفقا لبيان مديرية صحة سوهاج.

زيارة تفقدية للمركز الحضري بساقلتة

أفاد بيان صحة سوهاج بأنه خلال زيارة تفقدية لوكيل وزارة صحة سوهاج لسير العمل بالمركز الحضري بساقلتة للاطمئنان على سير العمل والتزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات للمواطنين.

إحالة فريق مكافحة العدوى والنظافة للتحقيق

وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة تدني مستوى النظافة فقرر على الفور إحالة فريق مكافحة العدوى بالمركز ومسئول النظافة للتحقيق الفوري موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

إعداد مستشفى ساقلتة المركزي للعمل

كما تفقد اليوم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أعمال إنشاء مستشفى ساقلتة المركزي، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال إنشائه، ووجه وكيل صحة سوهاج مدير الطب العلاجي بإعداد خطة لتشغيل المستشفى الجديد بمدينة ساقلتة فور الانتهاء من التطوير وتجهيزها وتسليمها للعمل.