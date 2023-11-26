رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل صحة سوهاج يحيل مسؤولي مكافحة العدوى بمركز ساقلتة الحضري للتحقيق

كتب:

شيماء دراز
05:13 ص | الأحد 26 نوفمبر 2023
وكيل صحة سوهاج

وكيل صحة سوهاج

أحال الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج فريق مكافحة العدوى، ومسئولي النظافة بالمركز الحضري بمدينة ساقلتة للتحقيق، وفقا لبيان مديرية صحة سوهاج. 

زيارة تفقدية للمركز الحضري بساقلتة 

أفاد بيان صحة سوهاج بأنه خلال زيارة تفقدية لوكيل وزارة صحة سوهاج لسير العمل بالمركز الحضري بساقلتة للاطمئنان على سير العمل والتزام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتقديم الخدمات للمواطنين.

إحالة فريق مكافحة العدوى والنظافة للتحقيق 

وأثناء التفقد لاحظ وكيل وزارة الصحة تدني مستوى النظافة فقرر على الفور إحالة فريق مكافحة العدوى بالمركز ومسئول النظافة للتحقيق الفوري موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

إعداد مستشفى ساقلتة المركزي للعمل 

كما تفقد اليوم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أعمال إنشاء مستشفى ساقلتة المركزي، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال إنشائه، ووجه وكيل صحة سوهاج  مدير الطب العلاجي بإعداد خطة لتشغيل المستشفى الجديد بمدينة ساقلتة فور الانتهاء من التطوير وتجهيزها وتسليمها للعمل. 

اقرأ المزيد:

انطلاق المؤتمر الدولي لعلوم النبات والميكروبيولوجي بجامعة سوهاج غدا

انطلاق مؤتمر مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في سوهاج

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يكرم المشاركين بالمعرض الفني الأول في الصعيد

«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج ينظمون يوما ترفيهيا لـ75 طفلا يتيما
بقلم شيماء دراز