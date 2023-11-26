الأسيرة الفلسطينية المحررة شروق دويات: «روحي ردت تاني.. وحاسة إني في حلم»

بعد 8 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خرجت الأسيرة شروق دويات ضمن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وقالت بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن،» إنها لم تصدق خروجها، ولا زالت تشعر بأنه مجرد حلم فقط وستستيقظ منه.

وأضافت شروق دويات أنه بعد سنوات من الألم والحزن والحرمان، أصبحت حرة، وأن تحريرها من سجون الاحتلال الإسرائيلي أعاد لها الروح لها ولأسرتها: «إن شاء الله الفرج قريب لجميع الأسرى».

مضايقات داخل سجون الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر

ومنذ أحداث السابع من شهر أكتوبر الماضي، تعرض جميع الأسرى لاعتداءات ومضايقات، بحسب حديث شروق، مؤكدة أنها طوال فترة وجودها داخل سجون الاحتلال لم تر الهجوم والمضايقات على الأسرى مثلما حدث في الأيام الأخيرة.

سجدة شكر عند وصولها للمنزل

واستقبلت أسرة الأسيرة المحررة شروق دويات بالأفراح والأحضان، كما امتزجت بالبكاء أيضًا، وفور وصولها إلى منزلها، سجدت شكرًا لله.

وتعرضت شروق دويات للاعتقال عام 2015 خارج المسجد الأقصى، بعد أن تم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين، وقامت شرطة الاحتلال إطلاق 4 رصاصات عليها وتركوها تنزف، حتى نقلتها قوات الاحتلال إلى المستشفى وتعرضت للاستجواب وتم اعتقالها في السجن.