مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأن مسيرة للاحتلال تقصف موقعًا خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

وفي سياق آخر، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وسائل إعلام إسرائيلية فإن جيش الاحتلال أبلغ عائلات المفرج عنهم، وهم الآن في طريقهم إلى المستشفيات الإسرائيلية.

وخرج المحتجزون ضمن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين المتفق على خروجهم من غزة ضمن هدنة إنسانية تستمر 4 أيام وتنص على خروج 50 محتجزا إسرائيليا مقابل 150 أسيرا فلسطينيا.