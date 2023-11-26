الاحتلال الإسرائيلي يقتحم منازل في حي الزهراء بمدينة جنين بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الاحتلال اقتحم منازل في حي الزهراء بمدينة جنين،مع اقتحام حي أم الشرايط بالبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق آخر، وقع انفجار ضخم في مخيم جنين ووقعت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية، والآليات تواصل تدمير البنية التحتية بمدينة ومخيم جنين، ونتج عن ذلك 4 شهداء و4 إصابات جراء اقتحام الاحتلال لجنين، وإصابة 5 في المواجهات قرب سجن عوفر.

وصباح أمس الأول، دخلت حيز التنفيذ أول هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ اندلاع العدوان الدامي الذي يشنه إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيراً إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وبالفعل، أفرجت إسرائيل، الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين، والتي ضمّت 39 أسيرة وأسيراً قاصراً، بينما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرًا إسرائيليًا، جميعهم أطفال ونساء، وهو ما تكرر كذلك أمس السبت.