محلل سياسي: تبادل الأسرى كان متعثرا لدرجة حرق الأعصاب

قال عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي، إنه ليس مفاجئًا أن يكون هناك تعثر تقني في تبادل الأسرى الذي وصل إلى درجة حرق الأعصاب، لكن اتضح مدى مسؤولية الوسطاء، خاصةً مصر التي تدخلت في الساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه إذا لم تتدخل مصر لوصلت الأمور إلى اصطدام عسكري من جديد، واتضح من الاستجابة الإسرائيلية أن هنالك نوايا مضيئة في ملف الهدنة والخروج من مأزق يسمى الحل العسكري.

ثغرات في ملف الهدنة تؤثر على شمال القطاع

وأشار محمود خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه اتضح أن هناك ثغرات في ملف الهدنة لأن ملف شمال غزة لا يشمل المساعدات أو دخول المدنيين، وأنه ربما يكون مفاجئا للجميع دخول حماس في تعقيد مشهد شمال القطاع مما أدى إلى خروجها عن الهدنة، موضحًا أن هناك قبول من الرأي العام الداخلي الإسرائيلي والفلسطيني ومن حماس، مضيفًا أنه لا يجب أن ننسى دخول وزير الدفاع الأمريكي بعد صفقة التبادل من ضغط مصري وعربي.

الهدنة بداية لنهاية الحرب

وأشار إلى أن مشاركة جميع أطراف القضية في الهدنة يبرز أن الجميع يريد ليس ما يسمى باستراحة محارب، ولكن بالفعل يريدون أن تكون هذه الهدنة هي مدخل لبداية نهاية هذه الحرب، مؤكدًا أن نجاح حركة حماس في طريقة تسليم الرهائن بَيّن أن لها سيطرة وقوة رغم كل أجهزة الاستخبارات الدولية والأمريكية والإسرائيلية، لدرجة أن إسرائيل لم تسترد أي رهينة بالقوة.