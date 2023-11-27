كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع «الهيئة الوطنية» بالرقم القومي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الطرق للتسهيل على المواطنين للاستعلام عن لجنتهم الانتخابية باستخدام الرقم القومي وذلك بعد اتباع عدد من الخطوات.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين من خلال موقعها الرسمي، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من على موقع الهيئة.

1- يجب الدخول على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات للتمكن من معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من هنا.

2- يتم الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب الذي يريد معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي المكون من 14 رقم.

4- الضغط على أيقونة استعلم، ومن خلال ذلك يمكن معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

وخلال الأيام المُقبلة تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام «1 و2 و3» ديسمبر المُقبل 2024 وذلك حسب ما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي حالة الإعادة تكون أيام «5 و6 و7» يناير المُقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.