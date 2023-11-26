«المصري للدراسات»: المفاوضات أثبتت نجاحها في التوصل إلى هدنة في غزة

قال مصطفى عبد اللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك اهتماما دوليا كبيرا باجراءات الهدنة، التي نجحت مصر بالشراكة مع قوى إقليمية ودولية في تثبيتها في غزة لمدة 4 أيام، مشيرا إلى أن هناك جهودا حثيثة ومباحثات قوية لمد فترة الهدنة لأيام أخرى.

تزايد احتمالات مدة فترة الهدنة لأكثر من 4 أيام

وأضاف «عبد اللاه»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أنّ حالة الهدنة مؤشر جيد جدًا لاحتمالية تثبيت الموقف لحل دائم، خاصة إذا توصل الطرفان لهذه القناعة، مؤكدا أنّ الحرب بأثبتت أنّها كانت حالة من «العبثية».

الآلية العسكرية الإسرائيلية فشلت في تحرير المحتجزين

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ الآلة العسكرية الإسرائيلية كانت في حالة اعتداء غاشم وليس مبرر، وليس له أهداف، مؤكدا أنّ الآلة العسكرية الإسرائيلية فشلت في تحرير المحتجزين الإسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية.

المفاوضات هي الطريقة الوحيدة التى أثبتت نجاحها

وأكد أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة التي أثبتت نجاحها في الحرب على غزة، وأتت بثماراها، لافتا إلى أنّ نجاحها يرجع إلى أنّها مفاوضات لها ضمانات إقليلمة ودولية.