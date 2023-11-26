معلومات عن الأسير المحرر فرسان خليفة بعد استشهاده في غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الأسير المحرر فرسان خليفة، والمبُعد إلى قطاع غزة من مخيم نور شمس في طولكرم، استشهد جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للقطاع قبل أيام عدة.

العثور على جثة فرسان خليفة تحت الأنقاض

ومنذ أن أعلن سريان وقف إطلاق النار وهدنة، عثر المواطنون في قطاع غزة، على عشرات الشهداء الذين بقوا تحت الأنقاض بسبب نزوح المواطنين وكثافة القصف الإسرائيلي، عثر على جثة الأسير فرسان خليفة تحت الأنقاض.

وفي التقرير التالي ترصد الوطن أهم المعلومات عن الأسير المحرر فرسان خليفة، وتأتي كالتالي:-

معلومات عن فرسان خليفة

- وُلد فرسان محمود عبد الله خليفة في مدينة طولكرم.

- خليفة حاصل على درجة البكالوريوس في «التنمية الاجتماعية والأسرية» من جامعة القدس المفتوحة.

- فرسان خليفة كان منظم المجموعة التي ترأسها الشهيد أحمد جرار.

- فرسان خليفة كان عضو نشط مع الفصائل الفلسطينية، واعتقل مع بداية الإنتفاضة الثانية بتهمة المشاركة بعمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

- بعد ذلك تم ابعاده إلى غزة ضمن صفقة شاليط.

- أعلن عن استشهاد خليفة أمس خلال معركة طوفان الأقصى، حيث اغتالته إسرائيل في قصف لها على قطاع غزة قبل أيام من إعلان اغتياله.