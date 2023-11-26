عضو بـ«الأعلى للإعلام»: «القاهرة الإخبارية» اكتسبت مصداقية كبيرة في نقل أحداث غزة

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه منذ بدء أحداث غزة في شهر أكتوبر الماضي قامت إسرائيل بتعتيم إعلامي تارة وتضليل إعلامي تارة أخرى، وبرز دور «القاهرة الإخبارية»، تلك القناة المصرية التي نقلت الأحداث بشفافية ومهنية بعيدة عن التهويل أو التهوين.

اتباع الحيادية التامة

وأضافت رانيا، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أبرز ما يميز عمل قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحديدا تغطية قناة القاهرة الإخبارية أنها اتبعت الحيادية التامة لأنها تابعة للسياسة المصرية التي تتسم بالحيادية والوقوف مع الحق، فنقلت الصورة كما هي عكس عدد من القنوات التي لم تتبع المهنية في تقديم وتغطية الأحداث ونقلها.

تغطية «القاهرة الإخبارية» لحرب غزة شهادة ميلاد لها

وتابعت: «نحن نعلم ان هناك حرب اعلامية موازية لحرب السلاح، ومن هنا اكتسبت "القاهرة الإخبارية" مصداقية كبيرة جعل الجميع يشاهدها وينقل عنها وهو ما كنت أتوقعه لها من البداية».

وأوضحت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ تغطية قناة القاهرة الإخبارية لحرب غزة بمثابة شهادة ميلاد جديدة لها، والتي صادفت تزامنها مع احتفالها بمرور عام على انطلاقها، متمنية لكل الزملاء والزميلات في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وخاصة قناة القاهرة الاخبارية بمزيد من التوفيق والنجاح.