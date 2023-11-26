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عوض تاج الدين: إنجازات بحثية وعملية للكوادر البشرية بالقطاع الصحي في مصر

كتب:

هاجر عمر
02:41 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن  النظام الصحي وكوادره البشرية القادرة علميا وتدريبيا وفنيا يحملون انتماء شديدا وإخلاصا في عملهم داخل المؤسسات الصحية، ويقددمون خدمة صحية ذات جودة نتيجة خبرات عميقة تراكمية، إضافة إلى إنجازات بحثية وعملية وإكلينيكية.

الكوادر الطبية حققت إنجازات كبيرة على أرض مصر 

 وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكوادر الطبية والبشرية من الأطباء والفئات الأخرى حققت إنجازات كبيرة على أرض مصر منها رعاية الأمهات في الحمل والولادة والانخفاض الكبير في وفيات الأطفال والتحسن الكبير في متوسط أعمار الإنسان المصري، ووفيات الأطفال في أثناء الحمل والولادة، والانخفاض الكبير في الوفيات بين الأطفال بالعام الأول من العمر، والـ5 سنوات الأولى من العمر.

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