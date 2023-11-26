«ألوان على الحيطان».. ورشة تدريبية ضمن مشروع «شباب المستقبل» في أسيوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط «الإدارة العامة للشباب»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» ومنظمة العمل الدولية، «ورشة تدريبية للرسم على الجدران» بمركز شباب ناصر، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة «شباب للمستقبل»، وشارك في الورشة 25 شاب وفتاة من الوافدين وشباب الجامعات وذوي الهمم.

الدمج المجتمعي

وقال عادل فؤاد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشئون الشباب، إن المشروع يهدف إلى تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، واستقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين، وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج شملت رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.

تحسين فرص المعيشة

يذكر أن مشروع «شباب للمستقبل» يهدف إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.