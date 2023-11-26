3 توجيهات لـ«تعليم البحيرة» استعدادا لامتحانات نصف العام

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، اجتماعا بقاعة مركز إعداد القادة بدمنهور، مع مجلس أمناء المحافظة، برئاسة عبد الرحمن صالح ومديري المدارس العامة والثانوية بالمحافظة، بحضور مديري عموم التعليم العام والشئون التنفيذية والتعليم الفني بالمديرية المركزية، ومدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية.

مصر تشهد أزهي فتراتها من العمل

وأشار وكيل تعليم البحيرة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تشهد فترة من أزهي فتراتها من العمل والبناء والتقدم، بالإضافة إلى الأمن والأمان والحقوق الوطنية والدستورية التي كفلها الدستور للمشاركة الإيجابية في كافة الاستحقاقات لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة.

استعدادات البحيرة لامتحانات نصف العام

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع، رفع درجة الاستعداد لامتحانات نصف العام المقررة خلال الفترة القادمة، كما تم خلال الاجتماع التشديد على:

- تشغيل كافة المعدات والأجهزة الموجودة بالمدارس الفنية وفحص أي أعطال وتصليحها لتحقيق أقصى استفادة منها والعمل على تدريب الطلاب عليها.

- متابعة تفعيل مجموعات الدعم بمختلف المدارس والمراحل الدراسية واختيار أكفاء العناصر بها.

- النهوض بمشروع رأس المال وخاصة بالمدارس الصناعية، وكذا توفير كافة خامات التعليم الفني اللازمة.

كما أكد وكيل تعليم البحيرة الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الأمناء والآباء والمعلمين والعمل جنبا إلى جنب مع منظومة التعليم لتطوير المخرج التعليمي بالكامل.