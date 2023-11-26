تحرير 31 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، حملات تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز على مستوى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية لتحقيق الردع العام والخاص.

تحرير 31 محضرا في حملة تموينية

وأسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرا ومخالفة تموينية، في مجال المخابز تحرير عدد 20 مخالفة تموينية، عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وعدم إعطاء بون صرف، عدم نظافة مخبز، وفي مجال الأسواق جرى تحرير 11 محضرا تموينيا، عبارة عن عدم إعلان عن الأسعار.

عدم ترك البطاقات التموينية

وأهابت المديرية بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني مخبز أو بدال تمويني للحفاظ على الدعم المستحق وعدم تعرض البطاقة للإلغاء نهائيا.