نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع امتحانات الفرقة النهائية بكلية الطب

تابع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي سير أعمال امتحانات الفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، وذلك برفقة الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب و الدكتور حسني المصري وكيل كلية الطب للدراسات العليا.

توفير سبل الراحة

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي خلال متابعة سير الامتحانات على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان مشيدا بحسن وانضباط لجان الامتحانات بالكلية، داعيا المولى عز وجل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

مطبخ المدينة الجامعية

كما تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تجهيز الطعام بمطبخ المدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، للتأكد من جودة طهي الطعام المقدم للطلاب، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام التام بالأوزان المقررة للطلاب فى الوجبات والاهتمام المستمر بأعمال النظافة والتعقيم لكافة أدوات الطهي؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب، وتفقد مخازن الأطعمة للتأكد من جودتها وتواريخ الإنتاج والصلاحية الخاصة بها، وقد رافق فضيلته اللواء خالد الريفي مدير الأمن و ربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب.