محافظ الغربية يتفقد تجهيزات 4 مقرات انتخابية في طنطا وبسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

متابعة تجهيزات المقار الانتخابية

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم لمتابعة التجهيزات بـ4 مقرات انتخابية بمركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة بسيون، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، ومتابعة رفع كفاءة المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

بدأت الجولة بمركز طنطا، حيث تفقد المحافظ مقر اللجنة الانتخابية بمركز شباب محلة مرحوم، موجها بالانتهاء من كافة أعمال الصيانة باللجنة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، ثم تابع المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بالمركز الاجتماعي ببرما، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

وتابع المحافظ الجولة بمركز ومدينة بسيون بتفقد اللجنة الانتخابية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بجمعية بسيون بميت الخير، مختتما جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمبنى الإرشاد الزراعي بشارع 23 يوليو.

تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات

وشدد محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر من خلال إنهاء أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.