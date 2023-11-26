«أسيوط الأهلية» تشارك في اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

أعلنت جامعة أسيوط، عن مشاركة طالبات جامعة أسيوط الأهلية، في اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية)، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار «من أجل صحة أفضل لطالبات مصر»، والممتد حتى 28 نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير.

دعم الأنشطة الطلابية

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، أنه تم التدريب والتأهيل والاستعداد بقوة للمشاركة في فعاليات اللقاء، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية والرياضية وكذلك، وتوفير ما يلزم لهم من الأدوات والإمكانيات وتأهيلهم على أفضل نحو وتطويرهم بصفة مستمرة على كافة المستويات.

وأشار إلى مشاركة الوفد الطلابي يأتي تحت إشراف مصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وخالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب، وأحمد صلاح الدين مسئول النشاط الرياضي، ومنى أحمد مشرفة الطالبات.

فعاليات الملتقى

ويشارك في فعاليات الأولمبياد 850 طالبة يمثلون 32 جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، على ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية (بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.