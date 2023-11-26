«حياة كريمة» تنظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية في الغربية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وتعريف المواطنين بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة داخل مركز زفتى، وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، والشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية.

دور مؤسسة حياة كريمة

واستعرضت منسق حياة كريمة بالغربية، الدور الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة داخل محافظة الغربية، سواء في أعمال تطوير البنية التحتية وإنشاء المؤسسات والمنشآت وتطبين الترع، إلى جانب الدور الإنساني من العمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت أن مؤسسة حياة كريمة لم يتوقف دورها فقط في أعمال التطوير ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية ولكن تطرق دورها إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات توعية المواطنين بالدور الوطني ودعم الدولة ومنها دعم القضية الفلسطينية والحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحق الدستوري.

دور جامعة طنطا

وكشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب، عن دور الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال قوافل طبية تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية وتوفير كافة الخدمات الصحية وصرف الدواء بالمجان للمرضى وعلاجهم داخل مستشفيات الجامعة بالمجان.

وأوضح أن الجامعة نظمت قوافل طبية في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية وأيضا المحافظات المختلفة، وكان ذلك بمعدل قافلة طبية كل يوم، وأن جامعة طنطا لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه التعاون والدعم إلى مؤسسة حياة كريمة ما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.