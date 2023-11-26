محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المشروعات القومية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسيوط.

تحقيق التنمية المستدامة

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، موضحاً أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تحقيق التنمية حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة.

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه من مراحل العمل والتنفيذ لعدد من المشروعات خلال الفترة الماضية واستعراض نسبة التنفيذ ومناقشة معوقات العمل وآليات ومحاور محددة لتلافي المشكلات ووضع الحلول لها.

متابعة مستمرة للمشروعات الجارية

وناقش المحافظ مراحل العمل للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات لدفع وتيره العمل بها وفقاً للإمكانات المتاحة لنهوها في أسرع وقت ممكن، موجهاً بالمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية للتأكيد على العمل وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المقررة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.