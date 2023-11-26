«أعطونا الطعام لنشمه فقط».. حكايات الطفل الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي

منذ عام تقريبا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام منزل أسرة طارق زياد عبدالرحيم داود في قلقيلية بفلسطين، ليعيش أصعب اللحظات التي لا يتحملها أحد من معاملة غير آدمية، بحسب ما وصفه الأسير الفلسطيني المُحرر «طارق»، بعد إطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية دولة الاحتلال، ضمن المرحلة الثانية من الصفقة أمس.

الاحتلال يعملنا معاملة سيء للغاية

يحكي طارق زيادة البالغ من العمر 17 عاما، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالمعتقلين منذ ما حدث طوفان الأقصى 7 أكتوبر: «الاحتلال كان يعملنا معاملة سيئة للغاية، ويعطونا الأكل لنا كأننا نشمها فقط، نصف سندوتش طوال اليوم وبالكثير جدًا سندوتش واحد بس عشان نعيش».

والد طارق: علمان بخبر خروج أبني عن طريق التلفاز

وتحدث والده «زياد» عن تفاصيل إطلاق سراح نجله، قائلًا: «علمنا بخبر خروج ابني طارق عن طريق التلفاز أثناء متابعتي للأسرى الذين سيفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني من الهدنة، ليظهر أسم أبني على الشاشة، لانتفض من مكاني وأذهب إلى المعتق».

وبالرغم من تشديدات الاحتلال الإسرائيلي لمنع مظاهر الاحتفالات والفرح بخروج الأسرى، إلا أن أصدقائنا وجيرانا وأقاربنا تستقبلنا بالتهاني والمباركات: «مشاعر مختلفة وفرحة غامرة بالرغم من تشديدات أمنية قام بيها الاحتلال، لكنه شعور حقيقي لا يوصف، ولكن هناك شعور أيضًا مختلط بالحزن لأن أبني جسده هزيل بسبب عدم تناول الطعام والشراب وتعذيبهم داخل المعتقلات»، بحسب تعبير «زياد».