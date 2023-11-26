محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية

واستهل محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1016 لجنة فرعية.

استعدادات الشرقية للانتخابات الرئاسية

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقة:

- التنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينة المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها.

- فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الانتخابية، والتأكد من اشتراطات الوقاية من الحريق.

- وجود حرم آمن (مساحة لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل.

- توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القوات المشاركة في عملية الانتخابات.

- التأكد من سلامة باب المقر ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الاقتراع.

- توفير أماكن لائقة ومناسبة لمبيت القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية.

- التأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المنشأة أو من ينوب عنه.

- قيام مديرية التموين بتوفير الخبز والسلع اللازمة لقوات التأمين أثناء الانتخابات.

- نظافة المقر الانتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر.

- إزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية.

- ضرورة توفير مولدات كهرباء بديلة لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي.

- توفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار.

- توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تزويد المقر الانتخابي بخط تليفون أرضي.

- جاهزية المقار الانتخابية بدورات مياه صالحة للاستخدام.

- حجرات محكمة لوضع صناديق الاقتراع بها ليلا ويفضل غرفة مناهل المعرفة.

- توفير 50 جوال رمل وزن الجوال الواحد لا يقل عن 50 كيلوجراما أمام المقر

- توفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف بجوار كل مقر.

كما نوه المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الـ24 ساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.