انقطاع مياه الشرب عن منطقة جاردن سيتي بالإسماعيلية اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة عن انقطاع مياه الشرب اليوم الأحد، عن منطقة جاردن سيتي التابعة لدائرة حي ثالث الإسماعيلية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ عصر اليوم، إن انقطاع المياه جاء نتيجة إصلاح كسر ماسورة مياه 8 بوصات المغذية لمنطقة جاردن سيتي والمناطق المحيطة به مما تسبب في تكدس المياه.

انتقال فرق الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بانتقال فرق الطوارئ إلى مكان كسر المياه بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وحي ثالث لسرعة ضخ المياه من جديد.

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ، أنه جار العمل والإصلاح وشفط المياه من المنطقة بالتنسيق بين الشركات المسؤولة ومرفق المياه في هيئة قناة السويس متوقعًا الانتهاء منها خلال مساء هذا اليوم.

طوارئ في الإسماعيلية

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع حالة من الاضطراب؛ بسبب نشاط للرياح منذ الساعات الأولى من الصباح.

وتوقفت حركة الصيد في الإسماعيلية اليوم الأحد، فيما وجهت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة المواطنين في بيان رسمي بضرورة الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع نشاط الرياح، وعدم الاستقرار.

وقال البيان الرسمي إن درجات الحرارة انخفضت بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على كافة الأنحاء، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 36 كم للساعة.