محمد شردي: «المتحدة» أعادت القضية الفلسطينية لمكانتها في الشرق الأوسط

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعادت الريادة للقضية الفلسطينية من خلال القنوات المصرية على مستوى الشرق الأوسط بأكلمه؛ سواء بالنسبة للقنوات الإخبارية أو برامج التوك شو التي أعادت تثقيف المشاهد بالأبعاد الحقيقية للأزمة الفلسطينية، موجها التحية لقناتي القاهرة الإخبارية واكسترا نيوز على المجهود المبذول بقيادة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

تفاعل وتعاطف الإعلاميين مع القضية

وأوضح «شردي» في تصريح لـ «الوطن»، أن الأحداث الجارية زادت تفاعل وتعاطف الإعلاميين مع القضية ولم يستطع أي منهم أن يمنع تعاطفه مع فلسطين، مشيرا إلى أن تغطية المتحدة أدت لانتقال الرأي والاهتمام إلى أجيال لم نكن نتوقع أن تهتم بفلسطين وقضيتها، ثم جاءت الأحداث الخبرية المتلاحقة وأثبتت القاهرة الإخبارية قدرتها على التعامل مع الأزمة من خلال تواجد مراسليها في مختلف بؤر الصراعات الدولية التي تصعب التغطية فيها خلال الأزمة.

وتابع: «شاركت في حملة التبرع بالدم التي أطلقتها المتحدة ورأيت تعاون من كل العاملين وتشجيع أدى لتحفيز كل العاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي على التبرع، والتبرعات التي قدمتها الشركة هي واجب من واجباتها تجاه القضية وأنا فخور بانتمائي للشركة المتحدة».

شردي: زيارتي مع قافلة المتحدة لمعبر رفح من أهم الزيارات الميدانية في حياتي

وعن زيارته لمعبر رفح مع قافلة المتحدة: «كانت زيارة مهمة وأساسية ومن أهم الزيارت الميدانية التي قمت بها في حياتي، فهناك فارق بين التحدث عن المأساة وتناقل صورها، وبين التواجد وسط الأزمة، ونظرتي وفكرتي تغيرت تجاه الأحداث تماما بتغير حجم المعاناة المؤلمة التي يعانيها أشقاؤنا في غزة، مؤكدًا «نحن نقوم بعمل وطني مهم أعادنا به الريادة للإعلام المصري».