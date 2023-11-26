استمرار متابعة وتجهيز مقار اللجان الانتخابية في الدقهلية

أعلن المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية والجهاز المعاون، اليوم، الأحد، المرور وعمل جولة تفقدية على مقار اللجان الانتخابية بمركز الجمالية استعدادا للانتخابات الرئاسية.

جولات تفقدية للجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وأوضح سليمان رئيس مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية في بيان أن الجولة التفقدية جاءت بناءاً على تعليمات محافظة الدقهلية بعمل جولة تفقدية على مقار اللجان الانتخابية بمركز الجمالية للاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

استعدادات لجان انتخابات الرئاسة بالدقهلية

وأشار «سليمان» إلى أن الجولة في إطار الإستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجربت من أجل متابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية والتي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

موعد عقد الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

ووجه رئيس مركز الجمالية بالدقهلية بضرورة توفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة تكاتف الجميع في ظل أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، والتي تتم في الشهر القادم خلال ثلاث أيام وهم يوم 10 و11 و12 ديسمبر 2023.