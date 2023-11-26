مدينة طيبة بالأقصر تحقق أعلى الأسعار للمحلات بمدن الصعيد في مزاد علني

شهدت مدينة طيبة شمال الأقصر، اليوم الأحد، عقد جلسة المزاد العلني بمقر الجهاز لعدد 12 محلا تجاريا بمساحات تتراوح بين 22 م٢ الى 66 م٢ بمناطق مختلفة بالمدينة.

بيع 12 محلا تجاريا

وافتتح رئيس الجهاز، المزاد بالترحيب بجميع الحضور، إذ أسفرت جلسة المزاد عن بيع 12 محلا تجاريا بأنشطة مختلفة ما بين مطعم وسوبر ماركت وكافتيريا ومكتبة وبيع مواد غذائية وبيع ملابس، بإجمالي مبلغ 26 مليون جنيه.

أعلى الأسعار للمحلات بمدن الصعيد

وأكد رئيس المدينة أن مدينة طيبة حققت أعلى الأسعار للمحلات بمدن الصعيد، في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطة، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

تحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبرئاسة السيد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.