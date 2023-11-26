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الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل

كتب:

شريف سليمان
05:30 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
تبادل الأسرى والمحتجزين

تبادل الأسرى والمحتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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بقلم شريف سليمان