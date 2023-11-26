«مستقبل وطن» بالوادي الجديد ينظم ندوة «انزل وشارك كلنا معاك» بمركز الخارجة

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن مركز الخارجة بالوادي الجديد ، جلسة استعداد وتوعية للمرأة بالمحافظة، بعنوان «أنزل وشارك.. كلنا معاك»، شاركت بها، العديد من العضوات بأمانة المرأة وعضوات مركز شباب الخارجة، حاضر فيها سامح منقريوس أمين الشئون البرلمانية بأمانة المحافظة بالحزب.

تنظيم لقاءات تفاعلية لحث النساء علي المشاركة السياسية

وقالت، كاميليا كمال أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على عمل لقاءات تفاعلية مع النسوة خارج نطاق الحزب، لحث النساء على المشاركة المجتمعية، في الحياة السياسية، فيما سوف تتبنى عضوات الأمانة، بالتنسيق مع كوادر الحزب، التنبيه على ذوي الأحتياجات الخاصة، وذوي الهمم، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تحدثت، أمين المرأة بالخارجة، خلال الندوة عن أهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وعن مكتسبات المرأة وأنها تعيش العصر الذهبي مشيرة إلى مكتسبات المرأة المصرية في العهد الحالي من إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعديل الصورة التقليدية للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار.

ومن جانبه أوضح سامح منقريوس أمين الشئون البرلمانية بأمانة المحافظة بالحزب، أن الشعب هو مصدر السلطات وهذا هو مبدأ الديمقراطية، مستعرضة مراحل العملية الانتخابية مرورًا بفترة التسجيل والترشح والدعاية وحتى إتمام عملية الاقتراع والفرز وإعلان الفائز في الانتخابات.

أهمية المشاركة السياسية وعلاقتها بالتنمية

وأشار إلى أهمية المشاركة السياسية وعلاقتها بالتنمية ودور الدولة في إقامة المشروعات الجديدة والتي تجعل مصر في ركب التنمية الاقتصادية من إصلاحات وبناء البنية التحتية، وسن التشريعات الضرورية والماسة بحياة المواطن، مثل الشمول المالي وقانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة بدمج ذوي الهمم في التعليم والحياة السياسية.