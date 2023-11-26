رئيس «مستقبل وطن»: الأمن والأمان أهم إنجازات السيسي

نظم حزب مستقبل أكبر مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية في مدينة ميت غمر، في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وتوافد الالاف من المواطنين للمشاركة في المؤتمر الذي تم تنظيمه داخل ستاد المدينة.

قال النائب أحمد عبد الجواد، رئيس حزب مستقبل وطن، نعرب عن كامل تضامننا مع فلسطين ونشهد ما يمارس فيه كل الجرائم التي تخالف البشرية وحقوق الإنسان والقوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، هو شعب صامد مصمم على عدم ترك أرضه ولهم منا كل التقدير والتضامن.

الرئيس السيسي أنقذنا من الإرهاب الأسود

وأضاف نائب رئيس مستقبل وطن: عندما ذهبت إلى سيناء وتجولنا من العريش وحتى الشيخ زويد وحتى رفح وكنا نجوب شوارع شمال سيناء بكل أمان قلت في نفسي هذا يعد أكبر إنجازا للرئيس السيسي وهو الأمن والأمان.

وشدد: «نعمة الأمن والأمان غالية أوي» وهذا ما لمسته في شمال سيناء، والمؤتمر اليوم لدعم الزعيم والقائد عبد الفتاح السيسي وتوافد الآلاف من المواطنين لمساندته في هذا المؤتمر يكون أبلغ من أي كلام، الرئيس السيسي اقتحم العديد من المجالات الشائكة والمؤجلة، وخلال 10 سنوات الماضية راهن على الشعب المصري نزلنا بالملايين في الشوارع وأنقذنا من الإرهاب الأسود.

وطالب «عبد الجواد» خلال المؤتمر، الشعب بترجمة الحب والمشاعر الأصيلة في الصندوق الانتخابي من أجل بلدنا مصر، وأن نقول للعالم مصر فيها زعيم وراؤه القيادات والشعب المصري للوصول إلى الجمهورية الجديدة ونحن مطمئنون على أهالي الدقهلية وسنخبر العالم نحن وراء رئيس بطل.

الدقهلية ستكون من المحافظات الأولى في الانتخابات

من جانبه، قال علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: نحن في محافظة الدقهلية التي تعد من أهم محافظات الدلتا إعدادا وتاريخيا ورموزا في جميع المجالات الفنية والأدبية والسياسية والعلمية والدينية، وأبعث رسالة للسيسي أنا مطمئن لأن محافظة الدقهلية في ظهرك وشعب الدقهلية معاك وسيملاؤن الشوارع والدقهلية ستكون من المحافظات الأولى في الانتخابات.