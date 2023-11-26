مها أبو بكر: عصر الرئيس السيسي «ذهبي» للمرأة

قالت المحامية مها أبو بكر إن المرأة حصلت على حقها في عهد الرئيس السيسي، وحمايتها من العنف ضدها موضحة «أن المرأة لابد من مطالبتها بحقها، وأن فكرة التوعية التي حدثت في السنوات الماضية في الكثير من الحملات من بينها حملة «اتكلمي ماتخفيش» بالإضافة للحملات التي تطلقتها طوال الوقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الإعلام وكان دورها غير مسبوق.

مواجهة العنف ضد المرأة والتطرف

وأضافت «أبو بكر» خلال استضافتها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة cbc، اليوم الأحد، أننا خضنا تجربة في جامعة القاهرة بكيفية مواجهة العنف ضد المرأة والتطرف بالفن، قائلا :« احنا شعب تشكيل وجدانه لا علاقة بالفن وهذه كانت من أولى الخطوات التي أخذت لمواجهة العنف ضد المرأة».

روشتة قانونية لجميع الفتيات عند التحرش الإلكتروني

وأوضحت المحامية مها أبو بكر، أن التشديد في عقوبة التحرش وأي عقوبة لها علاقة بالعنف ضد المرأة أخذت من ضمن التعديلات كافة الصور المستحدثة في التكنولوجيا، من بيها الوسائل الإلكترونية، موجهة روشتة قانونية لجميع الفتيات عند التحرش الالكتروني، حيث قالت :«ماتخفيش، ولا تقدمي على حذف أي محادثة إلكترونية تعرضي فيها للتحرش لفحص الوسيلة الإلكترونية لكي تأخذ حقك بالقانون».