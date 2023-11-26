التحالف الوطني بكفر الشيخ يُنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، مؤتمر جماهيري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والذي عُقد بقاعة الجوهرة باستاد بيلا الرياضي بمدينة بيلا.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة قرآنية للقارئ المهندس أحمد نبيل سويلم، وأعقب ذلك كلمات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، واللواء حسن شمس الدين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والدكتورة لمياء لطفي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والدكتور خالد مجاهد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد النبي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، ورفعت رجب، ورأفت غالي، منسقا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز بيلا، والمهندس محمد الراجحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز بيلا، والشيخ محمد الفار، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، والقمص اندراوس غبريال، راعي كنيسة مارجرجس ببيلا.

السيدات يطلقن الزغاريد ويحملون صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً من أهالي مركز ومدينة بيلا وخاصةً الشباب والسيدات اللاتي حرصن علي إطلاق الزغاريد وحمل صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما حرص أيضا الأطفال على رفع أعلام مصر وفلسطين خلال المؤتمر.

وقال الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، أنّ المؤتمر هو أول مؤتمر من نوعه يُنظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة كفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتشجيع المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري أيام 10 و11 و12 في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، متحدثاً عن جهود الرئيس السيسي الحثيثة في القضاء على فيروس «سي» على مستوي الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة.

«شمس الدين»: السيسي حوّل مصر إلى مركز تجاري

وأكد اللواء حسن شمس الدين، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، أنّ الرئيس السيسي يواصل الليل بالنهار للبناء والتعمير وإقامة المشروعات الكبري، حيث أحدث نهضة اقتصادية كبري في مصر بعد مشروع قناة السويس الجديدة، وتحويل مصر إلي مركز تجاري، فضلاً عن ربط أرض سيناء بكافة محافظات الجمهورية، بجانب إنشاء شبكات الطرق والكباري، وإنشاء 5 مطارات جديدة وتطوير قطاع الطيران، ناهيك عن العديد من المشروعات الأخري التي لا تُعد ولا تُحصي.

وأضاف المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، أنّ الرئيس السيسي قدم لمصر والمصريين الكثير والكثير ولو أنّ كل مصري ومصرية من الـ100 مليون مصري تحدثوا عن إنجازته ما أحصوها، متابعاً: «نقول للرئيس السيسي أنّ كل الأحزاب بجميع قواها متحدين ومتفقين متلاصقين فرداً واحداً في الانتخابات الرئاسية دعماً للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة».

«الفار»: مصر تحوّلت إلي واحة للأمن والأمان في عهد السيسي

وأوضح الشيخ محمد الفار، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنّ مصر تحوّلت إلي واحة للأمن والأمان بفضل الله عز وجل أولاً ثم جهود الرئيس السيسي في القضاء علي الإرهاب مواجهة عناصر الشر، داعياً الجميع إلي التعاون والنزول إلي صناديق الاقتراع وترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال أعمال البناء والتنمية.

وذكر القمص اندراوس غبريال، راعي كنيسة مارجرجس ببيلا، أنّ مصر قد ذُكرت في اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي بلد مقدسة، وشعبها شعباً مباركاً، مناشداً الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورد الجميل له، متمنياً أنّ تكون مصر في مقدمة دول العالم.