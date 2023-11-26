رئيس مركز التدريب بالقنوات الإخبارية للمتحدة: أطلقنا برامج مواجهة الشائعات

قال محمد سعيد محفوظ رئيس مركز التدريب بالقنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام المصري أطلق برامج التصدي للشائعات ومن بينها برنامج الحقيقة والشائعة، الذي يعرض على قناة إكسترا نيوز، ويتناول الشائعات على السوشيال ميديا، ويقدم الحقيقة بالنفي أو التأكيد.

جاء ذلك خلال كلمة محمد سعيد محفوظ بجلسة منتدى مصر للإعلام تحت عنوان «مدققوا الحقائق».

ورش عمل في منتدى مصر للإعلام

جدير بالذكر أن منتدى مصر للإعلام يضم عددا من ورش العمل، ومن أبرزها: استخدام البيانات والمعادل البصري في تغطية الانتخابات، والمصادر المُجهلة ومن يحمي المصداقية، وكيف تسوق قصتك كصحفي حر ومدققو الحقائق خطوة على الطريق الصعب، وقصص اقتصادية أكثر تشويقا، وأتقن رسائلك: كيف تصنع استراتيجية تواصل قوية، واستكشاف البيانات الضخمة باستخدام لغة R البرمجية، ومن الترافيك إلى الأرباح، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز ربحية الصحافة.

فعاليات منتدى مصر للإعلام

وتتناول فعاليات المنتدى، على مدى يومين تحديات العمل الصحفي وأحدث التقنيات المستخدمة في غرف الأخبار، من خلال العديد من الجلسات والنقاشات المعمقة، وورش العمل التقنية لتحسين مهارات الصحفيين.