أربعة كهنة جدد بالزقازيق ومنيا القمح بالتزامن مع بدء صوم الميلاد

صلى الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية).

أربعة كهنة جدد

شارك عدد كبير من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة من أبناء الإيبارشية كهنة جدد، وهم:

- الشماس ماجد فايق كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر نوار حنا التابعة للإيبارشية باسم القس هرمينا.

- الشماس منير إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كفر يوسف سلامة التابعة للإيبارشية باسم القس مينا.

- الشماس مايكل مجدي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الزقازيق باسم القس أرسانيوس.

- الشماس روماني إبراهيم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس بمدينة الزقازيق باسم القس مارك.

بدء صوم الميلاد المجيد

وفي وقت سابق صلى الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر، القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة، التابعة للإيبارشية، وبعد صلاة الصلح سام نيافته كاهنين جديدين في درجة القسيسية، للخدمة ككهنة عامِّين بالإيبارشية، هما: الشماس تامر صبري باسم القس قزمانوالشماس دميان عادل باسم القس دميانوأيضًا رسم الأب القمص أمونيوس مهني على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفاقوس.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، ببدء صوم الميلاد أحد أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة والذي يسمح فيه بأكل السمك مع الامتناع عن تناول اللحوم والدواجن.