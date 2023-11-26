قطع المياه ببعض قرى مركز السنبلاوين غدا لمدة 7 ساعات للصيانة

أعلنت رئاسة مركز ومجلس مدينة السنبلاوين، أنه يجرى قطع المياه غدا الاثنين، بناء على الإشارة الواردة إلى رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين في بعض القرى التابعة للمركز بمحافظة الدقهلية.

قطع المياه ببعض القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية

وأوضح مجلس السنبلاوين في بيان، أنه يجرى القيام بقطع المياه بسبب القيام بغسيل المروق من الخاص بمحطة مياه الحجازية يوم الاثنين إذ يجرى توقف العمل في المحطة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 7 ساعات.

موعد قطع المياه ببعض القرى بمركز السنبلاوين بالدقهلية

وحددت رئاسة مدينة السنبلاوين القري التي يجرى قطع المياه بها لمدة 7 ساعات غدا في مركز السنبلاوين وهي:«الحجايزة، والشرقين، وكفر سعد، والسرسي، غزالة، وعزبة لوليا، ومليكة الكبري، ومليكة الصغري، عزبة أبو حسين».

وناشدت جميع المتضررين من الانقطاع ضرورة اتحاد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتدبر الأمر لحين عودة المياه بعد الساعة 2 ظهر غدا