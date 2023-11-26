فرنسا تدعو لهدنة دائمة تؤدي إلى إطلاق جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى هدنة دائمة يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ظل اليوم الثالث من الهدنة المتفق عليها بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتال الإسرائيلي، والتي بموجبها يتم الافراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وقالت «كولونا»، في تصريحات لها مساء اليوم الأحد: «نحن بحاجة إلى هدنة دائمة تسمح بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة».

مطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية: «نطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين سواء من الفرنسيين أو غيرهم»، مشيرةً إلى أن «تمديد الهدنة لهذا الغرض سيكون أمراً جيداً ومفيدا وضرورياً».

وأكدت أن لديها «أملاً كبيراً» بالإفراج عن محتجزين فرنسيين قبل انتهاء الهدنة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي وتستمر لمدة 4 أيام، وذلك في وقت أفرجت فيه حركة حماس عن 3 دفعات من المحتجزين منذ الجمعة، ليس بينهم أي فرنسي.

وأضافت «كولونا» بعد أن أفرجت فصائل المقاومة عن دفعة ثالثة من المحتجزين: «أعلم أن الانتظار صعب، لكننا نعمل بلا هوادة لتحرير جميع المحتجزين».

الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع الفصائل الفلسطينية، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، ويستمر حتى الغد الاثنين.