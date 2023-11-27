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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
02:07 ص | الإثنين 27 نوفمبر 2023
برج السرطان

برج السرطان

برج السرطان برج مائي طبيعته تنعكس على صفات مواليده، فهم أشخاص عاطفيون ويتسمون باللين والعطف على الآخرين، وشديدو الحساسية لا يميلون للمواجهة ويشعرون بالانزعاج من أبسط الأمور غير الملائمة لهم.

ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الاثنين 27-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا، وتنصحك بألا تنجذب إلى مخططات الثراء السريع وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته لذا احرص على نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

سيزورك شخص يزودك بجزء حيوي من البصيرة التي يمكن أن تساعدك على حل الارتباك الذي كنت تحمله معك لفترة طويلة، فاتخذ خطوتك الأولى نحو الشفاء من علاقة سابقة بمساعدة هذه المعلومات.

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بقلم صفية النجار