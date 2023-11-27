محلل سياسي: المجتمع الإسرائيلي لفظ نتنياهو إلى الأبد.. و«طوفان الأقصى» أنهى أسطورته

قال الدكتور سعيد عكاشة، المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن هناك صدمة كبيرة في الشارع الإسرائيلي منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، إذ أن تلك العملية أنهت أسطورة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، فضلًا عن انتهاء مستقبله السياسي بشكل مؤكد، ولن يعود مرة أخرى كرئيس للحكومة في أي انتخابات مقبلة، وربما يقدم استقالته قبل أن تُجرى الانتخابات.

غضب عارم داخل المجتمع الإسرائيلي

أضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود غضب عارم داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه نتنياهو وحكومته، لافتا إلى أن المجتمع الإسرائيلي لفظ نتنياهو إلى الأبد، متوقعًا مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواجه ضغطًا كبيرًا فيما يتعلق بحل الدولتين.

صدمة كبيرة تضرب الإسرائيليين

وشدد على كبر الصدمة التي تضرب الإسرائيليين جراء الأحداث الجارية منذ طوفان الأقصى وما ترتب عليها، متابعا أنه عند مطالعة الصحف الإسرائيلية حاليا، نجد الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة، إذ إنها تعد أفضل الحلول التي إذا كانت موجودة ما وقعت أحداث 7 أكتوبر الماضية، لافتا إلى وجود خطاب داخل إسرائيل يضعها في موقف الضحية أمام العالم بأكمله.