خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم من موقع الهيئة الوطنية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، وذلك من خلال عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها بعد الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

وتُسهل الهيئة الوطنية للانتخابات، على المواطنين إجراءات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، وذلك منعًا للتكدس داخل اللجان الانتخابية، وإجراء عملية الاقتراع بسهولة ويسر.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، كما يلي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على أيقونة «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3- كتابة الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.

4- الضغط على أيقونة «استعلم»، ويمكن بعد ذلك، معرفة المكان الانتخابي بعد كتابة الاسم والرقم القومي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد تصويت المصريين بالخارج، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الدعائي في 29 نوفمبر الجاري، إذ سيبدأ التصويت أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المُقبل.