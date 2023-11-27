تخصيص قطعتي أرض لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي العام في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارات الموافقة على تخصيص أراض لإقامة مدرستي للتعليم الأساسي والثانوي العام بمركزي أسيوط وأبنوب، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة بالقرى والمراكز، وبناءاً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

الكثافة الطلابية

ولفت المحافظ إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة لتوفير الخدمات بشكل لائق وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية بالمدارس، وفقاً للامكانات المتاحة وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مشيراً إلى دعمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات والسعي لتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع العام على المواطنين خاصة في قطاع التربية والتعليم والصرف الصحي مما يساهم في تطوير القطاعين.

قرار المجلس التنفيذي

كان المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ أسيوط وافق على قرار باستقطاع مساحة 1713,85 م2 من قرار التخصيص الصدار لجمعية الزراعية رقم 22 لسنة 2008 بمساحة 12 قيراط و8 أسهم ـ غير مستغلة من الجمعية، وذلك لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط، إضافة إلى اعتماد قرار بتعديل قرار المحافظة رقم 1399 لسنة 2006 لتخصيص مساحة 10 قيراط و19 سهم لإقامة مجزر آلي ليصبح التعديل إقامة مدرسة ثانوي عام عليها زمام قرية بني ابراهيم التابعة لمركز أبنوب، على أن يتم التخصيص لمدة عام لكل قرار منهم ويجدد لعام آخر بناء، على طلب من الجهة المختصة ويلغى القرار بعد مضي عامين في حالة عدم البدء في الإنشاء وتعاد الأراض المخصصة للمحافظة مرة أخرى فضلاً عن العمل على استغلال بعض الأسوار الخارجية لتلك المدارس في عمل نشاط يخدمها ويحقق زيادة لموارد المحافظة.