«التنمية الصناعية» تفتتح فرعا جديدا في كفر الشيخ لتقديم الخدمات للمستثمرين

افتتحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فرع الهيئة الجديد بمحافظة كفر الشيخ، لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين.

تفعيل وتطوير فروع الهيئة في المحافظات

وأوضحت رئيس الهيئة أن الفرع سيصدر السجل الصناعي وتراخيص التشغيل وتعديلاتهم وغيرها من الخدمات للمستثمرين بالمحافظة، وأصحاب المشروعات بكلاً من منطقتى مطوبس وبلطيم، كاشفة عن تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لتفعيل وتطوير فروعها بكل المحافظات، وتفويضها بمزيد من الصلاحيات لإنهاء كل خدمات المستثمر بدلا من التوجه للمقر الرئيسي.

يأتي ذلك في اطار تحقيق الانتشار الجغرافي لتوفير خدمات صناعية متكاملة للمستثمرين الصناعيين، إعمالًا للامركزية وتيسير الإجراءات.