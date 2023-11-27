انطلاق المنتدى الإقليمي لبرنامج «جيمس وأفريقيا» في شرم الشيخ

انطلقت اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ، فعاليات المنتدى الإقليمي لبرنامج «جيمس وأفريقيا»، المقام في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بتنظيم من الدولة المصرية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة مجموعة من باحثين ومستخدمين ممثلين للقارة الأفريقية من 5 مناطق أفريقية، تضم 50 دولة، وتضم استشاريين بعدة تخصصات، منها علوم البحار والبيئة، والزراعة والصيد والري والموارد المائية».

وشهد افتتاح المنتدى بحضور الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الأفريقية، نائبا عن الوزير، والدكتورة إلهام محمود، استشاري مشروع جيمس وأفريقيا، أستاذ علوم البحار بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، والدكتور عادل شلبي، رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ويضم مقدمي الخدمة وصانعي السياسات والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمعات، وأيضا المستخدمين النهائيين للموارد.

أهم محاور المنتدي الإقليمي لبرنامج جيمس وأفريقيا

وقالت الدكتورة إلهام محمود، استشاري مشروع جيمس وأفريقيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤتمر يناقش استخدام تكنولوجيا الفضاء ومراقبة الأرض بصور الأقمار الصناعية لتنمية موارد الأرض، والبيئة الساحلية والبحرية، وأيضا يتطرق إلى دور الاستشعار عن بعد وخدماته المتعددة في تنمية القارة الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من جميع مواردها، وأيضا يجري عرض مخرجات شبكة تضم أكثر من 120 مؤسسة وطنية وإقليمية، لإنجازاتها في تنفيذ برنامج جيمس وأفريقيا.