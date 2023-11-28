4 خطوات للتقديم على الرخصة الذهبية.. اعرف المزايا

تزامنا مع إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» باللغتين العربية والإنجليزية، والتي شهد إطلاقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتى تساهم في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة، أوضحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ خطوات التقديم للحصول على الرخصة الذهبية تتمثل فيما يلي:

خطوات التقديم للحصول على الرخصة الذهبية

- تسجيل حساب جديد في الموقع المرفق هنا.

- بعد تسجيل حساب جديد سيتم إرسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بكم، إذا لم تصلك رسالة التفعيل قم بالتفعيل.

- الدخول على الحساب.

- الدخول على الصفحة الشخصية.

- تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية.

مميزات الرخصة الذهبية

يتطلب إصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء، ما يمكنك من البدء في أسرع وقت وبأقل الاجراءات في تشغيل وإدارة مشروعك في مصر، ما يختصر كثير من الوقت والجهد.

أفضل حوافز استثمارية

يتضمن قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية، ومنها «حوافز عامة، حوافز خاصة، وحوافز إضافية»، ويجوز أن يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.

أنشطة اقتصادية واعدة

يعتبر الاقتصاد المصري واحدا من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية، كما شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات، ما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.