48 ساعة تفصلنا عن الصمت الانتخابي خارج البلاد

تفصلنا 48 ساعة عن مرحلة الصمت الانتخابي ووفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددتها الهيئة، ستتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج، اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين في الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

«الوطنية للانتخابات» تنهي كل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر وزارة الخارجية، أجهزة ماسح إلكتروني، بحيث يتمّ استخدامها في إدخال بيانات الناخبين، وأنه بمجرد قيام الناخب بالتصويت يظهر للهيئة الوطنية بيانات الناخب لحذفه من انتخابات الداخل منعا لازدواجية التصويت.

كما أمدَّت الهيئة الوطنية السفارات في الخارج بصناديق الاقتراع بحيث سيكون هناك مشرف على كل صندوق على غرار الانتخابات في الداخل، إذ تخصص قاضيا لكل صندوق لتأكّيد نزاهة وشفافية الانتخابات.

القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتضمَّنت القائمة النهائية للمرشحين كلا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.